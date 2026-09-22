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Des tableaux aux podiums, « Eyes of Woman » fait voyager l’art marocain

Des tableaux de Fatima El Hajjaji aux silhouettes d’Imane Belmkaddem, « Eyes of Woman » fait passer la peinture marocaine sur les podiums européens. Présentée début septembre à Vieste, dans les Pouilles, la collection poursuit un itinéraire qui mêle mode, art et références au patrimoine marocain, avec des étapes annoncées en Roumanie, au Kazakhstan puis à Rabat.

Myriam N'dour
Publié le à
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Des tableaux aux podiums, « Eyes of Woman » fait voyager l’art marocain
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Au Castello Svevo de Vieste, Belmkaddem a représenté le Maroc parmi des créateurs internationaux lors de la Mediterranean Fashion Week, organisée du 1er au 5 septembre dans plusieurs villes des Pouilles. Le programme italien réunissait plus de 50 marques et accordait aussi une place à l’artisanat et au design.

Le parti pris d’« Eyes of Woman » tient au dialogue entre le vestiaire et l’œuvre peinte. Les motifs inspirés du zellige, la calligraphie, les couleurs et les symboles marocains empruntent aux tableaux de Fatima El Hajjaji et sont réinterprétés dans des formes contemporaines qui évoquent l’identité, la liberté et l’émancipation des femmes marocaines.

Après l’Italie, la collection a gagné la Transylvanie à l’invitation d’acteurs locaux de la mode et du tourisme. Les robes y dialoguent avec la gandoura marocaine réalisée selon des savoir-faire traditionnels, dans une mise en scène qui rapproche création contemporaine et artisanat.

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Le projet doit ensuite passer par Astana, au Kazakhstan, dans le cadre d’une collaboration annoncée avec le ministère kazakh de la Culture. Rabat Fashion Week est présentée comme l’étape de retour au Maroc après ce parcours international.

À Rabat, « Eyes of Woman » doit être présentée aux côtés de créateurs venus notamment d’Italie, du Kazakhstan, de Roumanie, de Suède, d’Allemagne, du Botswana et du Rwanda.

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