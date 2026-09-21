Après l’incendie de son studio, Onalaja transforme le choc en collection inclusive

Onalaja est arrivée à son premier défilé officiel londonien sans presque rien de ses archives. Deux mois plus tôt, un incendie avait détruit son studio et plus de dix ans de travail. La créatrice nigériane en a fait le point de départ d’une collection de renaissance.

Le feu a ravagé l’atelier de Kanyinsola Onalaja dans le nord-ouest de Londres alors que sa mère venait d’y envoyer sa collection de fin d’études à l’Istituto Marangoni ainsi que plusieurs années de pièces conservées. Commandes sur mesure, productions destinées aux détaillants et archives ont disparu. Après quelques jours d’arrêt, la styliste a loué un nouvel espace et repris la préparation de son rendez-vous du 20 septembre.

Pour cette première apparition au calendrier de la London Fashion Week, la maison a transformé l’accident en langage visuel. La collection traverse des gris cendrés, du noir puis des éclats plus lumineux, jusqu’à l’image d’un oiseau de paradis. Une ancienne collection de 2020, intitulée « Rising from the Ashes », a servi de fil conducteur à ce retour.

La reconstruction n’efface pas ce qui distingue déjà Onalaja dans le luxe féminin. La marque propose ses pièces du XXS au XXXXL, une amplitude encore rare sur les podiums. Kanyinsola Onalaja, dont le poids a fortement varié au fil des années, explique vouloir créer pour les femmes qui peinent à trouver une robe de fête ou une tenue habillée dans les circuits haut de gamme.

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Cette inclusivité s’appuie sur une esthétique très travaillée. Broderies, perles, franges, plumes, peinture sur tissu et teinture nourrissent des silhouettes que la créatrice relie à ses racines yoruba et edo. Son univers, qu’elle décrit comme un « disco glam », a déjà séduit Tems, Olivia Dean et Ciara.

Fondée en 2014, Onalaja figure désormais parmi les maisons référencées par la London Fashion Week. La marque est distribuée notamment chez Alara à Lagos, Revolve, Saks Fifth Avenue et Cult Mia, selon sa fiche officielle auprès de l’organisation londonienne.