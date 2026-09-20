À Dakar, la mode rapproche les générations autour des savoir-faire sénégalais

À Dakar, la mode veut sortir du simple face-à-face entre tradition et nouveauté. Le salon Pont des Styles, annoncé les 4, 5 et 6 décembre au Cinéma Pathé, entend réunir aînés, jeunes créateurs, artisans, entrepreneures et organisations de femmes avec un même enjeu, transmettre des savoir-faire sans les figer.

À l’origine du projet, Mariama Soumaré défend une mode capable de faire circuler l’expérience entre générations. Au Sénégal, l’initiative veut rapprocher celles et ceux qui maîtrisent des gestes artisanaux parfois anciens de designers plus jeunes, habitués à d’autres outils, d’autres rythmes de création et de nouveaux circuits de vente.

Cette dimension intergénérationnelle distingue le rendez-vous d’un salon centré uniquement sur les collections. Selon Le Soleil et EnQuête+, Pont des Styles doit aussi servir de plateforme à l’entrepreneuriat créatif, avec l’idée de donner davantage de visibilité aux créateurs tout en valorisant l’expérience des seniors et le rôle des femmes dans les activités liées à la mode.

Le projet avance encore vers sa première édition. EnQuête+ indique qu’il est principalement financé sur fonds propres, tandis que des échanges sont engagés avec des partenaires institutionnels et des structures d’appui à l’entrepreneuriat. Le ministère sénégalais de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a approuvé une demande des organisatrices, selon les éléments communiqués par Mariama Soumaré au média.

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Scène Africaine annonce également « Jaaba », une exposition-vente consacrée aux produits culturels et artisanaux. L’événement doit réunir créateurs, acteurs culturels, organisations de femmes, entrepreneurs et décideurs, avec une place assumée pour les pièces qui font dialoguer mémoire, usage contemporain et transmission.

Le salon est programmé du 4 au 6 décembre 2026 au Cinéma Pathé de Dakar. Le programme annoncé associe vêtements, accessoires, artisanat, exposition-vente et rencontres professionnelles.