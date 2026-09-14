London Fashion Week, trois signatures nigérianes à suivre du 17 au 21 septembre

Du 17 au 21 septembre, la London Fashion Week réunira Mowalola, Onalaja et Tolu Coker , trois signatures liées au Nigeria qui abordent le vêtement par des chemins très différents, de la demi-couture brodée aux silhouettes plus radicales.

Tolu Coker, créatrice britannico-nigériane basée à Londres, travaille depuis le lancement de son label en 2018 autour des questions d’identité diasporique. Sa page officielle à la Fashion Week met aussi en avant un goût pour la déconstruction, l’artisanat et des méthodes de création attentives à la durabilité.

Chez Onalaja, fondée par Kanyinsola Onalaja, le registre est plus précieux. La maison présente une garde-robe féminine de demi-couture où l’héritage africain se mêle aux broderies et aux ornements. La marque revendique également une gamme de tailles allant du XXS au XXXXL, un détail encore loin d’être banal dans le luxe.

Mowalola Ogunlesi avance sur une ligne plus provocatrice. Née au Nigeria et installée à Londres, la créatrice s’est fait connaître avec des silhouettes qui brouillent les frontières entre mode, musique et culture. Son défilé printemps-été 2027 figure parmi les rendez-vous du calendrier londonien.

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Ce voisinage de propositions évite de réduire la mode nigériane à une seule grammaire visuelle. BellaNaija Style a choisi de suivre les trois créatrices pour cette édition printemps-été 2027, tandis que la plateforme officielle de la Fashion Week présente Tolu Coker et Onalaja au sein de sa communauté de designers.

Le British Fashion Council fixe l’édition de septembre du jeudi 17 au lundi 21. Le calendrier annoncé place Mowalola parmi les événements du soir, Onalaja le dimanche 20 septembre à 18 heures et Tolu Coker le lundi 21 septembre à 12 h 30.