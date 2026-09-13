Milky nails, Penélope Cruz relance la manucure laiteuse en version plus chaude

Penélope Cruz a remis la manucure « milky » sous les projecteurs à la Mostra de Venise. Pour ses apparitions au festival, sa manucure Lucero Hurtado a choisi un rose laiteux légèrement chaud, translucide et brillant, qui adoucit le blanc très froid souvent associé à cette tendance.

Le détail tombe au moment où les vernis semi-transparents reprennent de la place dans les tendances de septembre. Marie Claire US relève que les couleurs opaques cèdent du terrain à des finis laiteux, nacrés ou légèrement irisés. Vogue observe le même mouvement à travers la manucure de Penélope Cruz, plus rosée que blanc pur.

Le milky se distingue justement du vernis blanc couvrant. L’ongle naturel reste visible sous un voile de couleur, ce qui donne un rendu plus doux. Les roses pâles, les beiges lactés et les pêches crémeuses réchauffent encore cet effet et se rapprochent davantage d’un nude lumineux.

Cette version ne dépend pas d’une longueur précise. Sur des ongles courts, un carré arrondi ou un ovale garde le même esprit soigné. Les longueurs amande vues sur le tapis rouge donnent un effet plus habillé, mais la couleur reste l’élément qui signe la tendance.

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Manucurist place d’ailleurs son « Milky Peach » parmi les teintes de septembre 2026. La marque décrit ce pêche laiteux, entre beige et abricot, comme une alternative aux nudes classiques, dans une palette pensée pour conserver de la lumière sans basculer vers le blanc franc.

Une couche de finition brillante suffit ensuite à accentuer l’aspect lisse. Lucero Hurtado recommande, dans le dossier de Vogue consacré à cette manucure, de travailler en couches très fines et de ne pas dépasser deux passages de couleur.