« Dès fois, c’est bien de… », Sadio Mané évoque sa bagarre avec Leroy Sané

En vacances au Sénégal où il se la coule, Sadio Mané est revenu sur son altercation avec son coéquipier au Bayern Munich, Leroy Sané, où il a assené une gifle à l’international allemand. Et le Lion a assuré que cette histoire fait désormais partie du passé.

L’information avait fait le tour de la planète. A la sortie de la lourde défaite du Bayern Munich face à Manchester City (0-3) en quart de finale aller de la Ligue des champions en avril dernier, Sadio Mané avait giflé son coéquipier Leroy Sané dans les vestiaires de l’Etihad stadium. Irrité par les propos racistes de l’international allemand, selon certaines sources, l’attaquant sénégalais a dégainé contre le joueur bavarois. Une réaction très musclée du champion d’Afrique 2022 qui lui avait d’ailleurs valu une lourde sanction de la part du club munichois.

Muet depuis cet incident où il n’a rarement réagi que par personne interposée, Sadio Mané a enfin évoqué ce sujet. En vacances au Sénégal où il en profite pour recharger ses batteries après une saison décevante, le double Ballon d’Or africain est revenu sur cet incident. Et le Lion de la Téranga a assuré avoir déjà fait la paix avec son coéquipier bavarois.

« Je n’ai jamais aimé le confort. Mais ce genre d’incident peut arriver. C’est passé. On a pu régler ce petit problème. Des fois, c’est bien de régler certains problèmes, mais peut-être pas avec cette manière. C’est derrière nous. Maintenant, on va essayer de se battre tous ensemble pour aider le club à atteindre ses objectifs la saison prochaine », a confié l’attaquant à la chaine locale 2STV.

Sa première saison ratée (le mot n’est pas fort) avec le Bayern Munich, était également au menu des échanges. Et à cette question, le joueur de 31 ans est déterminé à relever la tête et à s’imposer chez les champions d’Allemagne. « Ça se passe bien. Je suis avec la famille et, en même temps, je me repose. C’était une saison très compliquée, mais ça arrive parfois dans la vie d’un être humain, comme moi. Ce n’est pas une surprise parce que je m’attendais que les choses soient un peu compliquées. C’est normal. Nous sommes des footballeurs qui aiment relever les défis, et le Bayern est un gros défi. C’est à moi de tout faire pour relever ce défi », a-t-il ajouté.

Les dernières rumeurs sur son avenir, avec la presse internationale qui a évoqué un intérêt des clubs saoudiens pour l’ancien ailier de Liverpool, n’a pas non plus échappé aux journalistes. « Si tout va bien, je vais retourner au Bayern », a lâché Mané. Alors que le Bayern Munich qui négocie un transfert de l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, ne retiendrait pas son joueur en cas d’offre intéressante, le Sénégalais pourrait bien faire ses valises si le buteur anglais venait à poser ses pieds en Bavière. Un départ pour l’Arabie Saoudite où il rejoindrait ses coéquipiers en équipe nationale, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, n’est donc pas exclu pour le champion d’Afrique, ou alors un retour en Premier League…..à Newcastle qui rêve de s’attacher les services de l’ancien joueur de Génération foot. Wait and see………..

