« Dernière mise en garde »: en colère, Koffi Olomidé adresse une mise en demeure à 8 chroniqueurs

Dans un courrier adressé au procureur Général de Kinshasa, le chanteur congolais Koffi Olomidé a informé de son interdiction faite à plusieurs journalistes et congolais de citer son nom dans leurs émissions.

Le chanteur Koffi Olomidé met en garde plusieurs chroniqueurs et YouTubeurs qu’il accuse de nuire à son image et de porter atteinte à sa vie privée. Pour se faire entendre, il leur a adressé une mise en demeure.

Selon le courrier dont BENIN WEB TV a reçu copie, il s’agit des chroniqueurs Naty Lokole, Thierry Mombaya, Ken Mpiana, Vincent Tshiluizi, Aydor, Chantal Bola, Popol Mupasula et Mbuta Likasu. Ils sont tous interdits de prononcer son nom lors de leurs émissions.

« Dernière mise en garde. Mesdames et Messieurs, Je suis au regret de constater que mon nom est cité abusivement et sans vergogne à longueur de journée dans vos chroniques musicales, ternissant ainsi mon image et allant jusqu’à porter atteinte à ma vie privée. Je m’oppose catégoriquement à cette pratique aussi légère et sans scrupule et tiens à vous informer que votre agissement constitue une violation de l’article 31 de la constitution de notre pays qui garantit le droit à la vie privée », a écrit Kofi Olomidé dans son courier.

A l’en croire, en cas de récidiviste, il ne leur fera aucun cadeau. « Je mets en copie Monsieur le Procureur Général auprès de qui je n’hésiterais de porter plainte contre vous, si vous vous entêter au lieu de vous amender. Je vous aurais prévenu », peut-on lire dans la lettre signée par Antoine Christophe Agbepa Mumba alias Koffi Olomide) et dont une ampliation a été faite au procureur.