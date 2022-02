Délivrance frauduleuse de passeport à la DEI: Florent Agbo plongé par sa secrétaire

Les choses se compliquent pour l’ex patron de la direction de l’émigration immigration, Florent Agbo. A la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi 28 Février 2022, il a été plongé par sa secrétaire qui a fait des déclarations assez compromettantes.

L’audience relative au dossier de délivrance frauduleuse de passeport à des camerounais a repris ce lundi à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Lors de l’audience précédente les camerounais avaient affirmé qu’ils ont reçu un nouveau nom de baptême à la DEI, un nom qui leur aurait été communiqué par la secrétaire de l’ex patron de la structure.

Convoquée à la barre ce lundi, la secrétaire de l’ex directeur de l’émigration et de l’immigration, Florent Agbo n’a pas ménagé son ex patron. Dans sa déposition, elle affirme que les dossiers lui ont été remis par son parton pour enrôlement. Elle précise par ailleurs avoir reçu un coup de fil lui demandant d’aller au portail de l’émigration et de l’immigration chercher trois Camerounais. Ce qu’elle avoue avoir fait.

La collaboratrice de Florent Agbo s’est totalement déchargée sur son patron devant les juges de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Tout ce qu’elle a eu à faire dans ce dossier, affirme-t-elle, c’est d’exécuter des instructions reçues de son patron.

Aussi, déclare-t-elle devant la cour qu’elle a été également appelée au téléphone par un certain Abdoulaye. Ce dernier l’a joint après que les camerounais ont été interpellés à l’aéroport de Cotonou. Au bout du fil, explique-t-elle à la cour, le sieur Abdoulaye lui disait d’informer son patron sur l’arrestation des camerounais. « Il sait gérer ces situations, et ce n’est pas la première fois que ce genre de situation arrive« , lui avait notifié son interlocuteur au téléphone; déclare-t-elle à la barre.

Des déclarations qui plongent davantage l’ex directeur de l’émigration et de l’immigration Florent Agbo déposé en prison dans le cadre de ce dossier dit délivrance frauduleuse de passeport béninois à des expatriés.