Défilé du 1er août 2022: Boni Yayi veut donner ses impressions dans une émission spéciale

Ce 1er août 2022, l’ancien président Boni Yayi a signé son retour dans les tribunes officielles de la célébration de la fête nationale de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, une première depuis 2016. A la fin du défilé, l’ex-Chef d’Etat ne s’est pas prêté aux questions de la presse, il a plutôt fait une annonce surprenante.

Invité à donner ses impressions à la fin du défilé militaire, l’ancien président Thomas Boni Yayi dribble la presse et annonce une émission spéciale. Selon le président d’honneur du parti « Les Démocrates », ce n’est pas le moment de donner des impressions, il compte le faire dans une émission spéciale.

Aucun détail sur cette émission. On ne connaît ni la date et l’heure, le canal et le contenu. Ce qui est sûr, il s’agit d’une grande annonce qui retient désormais toutes les attentions.

La présence de Boni Yayi au défilé de cette année, après celui de 2016, s’inscrit dans le cadre des tractations en faveur de la décrispation de la mussitation socio-politique du Bénin. Cela intervient d’ailleurs quelques semaines après sa rencontre d’échanges avec le président Patrice Talon au Palais de la Marina.