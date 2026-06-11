«Défendre un titre est un immense défi», Scaloni reste prudent avant l’entrée en lice de l’Argentine

Championne du monde en titre, l’Argentine s’avance vers la Coupe du monde 2026 avec le statut de favorite. Mais Lionel Scaloni refuse tout excès de confiance et rappelle que conserver une couronne mondiale est l’une des missions les plus difficiles du football international.

À quelques jours de l’entrée en lice de l’Argentine face à l’Algérie, Lionel Scaloni a préféré tempérer les attentes autour de son équipe. Le sélectionneur de l’Albiceleste est conscient que ses joueurs seront particulièrement attendus après leur sacre mondial au Qatar en 2022. Sacrée championne du monde pour la troisième fois de son histoire après sa victoire face à la France en finale, l’Argentine aborde ce Mondial nord-américain dans une dynamique particulièrement positive. Depuis son triomphe au Qatar, la sélection sud-américaine a affiché une remarquable régularité, ne concédant que quelques revers toutes compétitions confondues.

Les partenaires de Lionel Messi restent notamment sur une série de cinq victoires consécutives, conclue récemment par un succès convaincant contre l’Islande (3-0) lors de leur dernier match de préparation. Des résultats qui leur ont permis de retrouver la première place du classement FIFA. Malgré cette confiance retrouvée, Scaloni refuse de se projeter trop loin. Le technicien argentin estime que conserver un titre mondial représente un défi considérable, même pour une équipe habituée aux grands rendez-vous.

« Personne ne peut garantir une nouvelle victoire en Coupe du monde. En revanche, je peux assurer que ce groupe donnera tout sur le terrain et se battra jusqu’au bout », a-t-il affirmé. Versée dans le groupe J avec l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, l’Argentine vise un exploit historique : devenir la première nation à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962. Selon les projections d’Opta, l’Albiceleste figure parmi les principaux prétendants au sacre, avec environ 10,5 % de chances de remporter la compétition.



