Décrispation au Bénin: Nicéphore Soglo se réjouit des efforts de Patrice Talon

L’ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo a salué les efforts de Patrice Talon pour la décrispation de la crise politique. Dans un message adressé au Béninois à l’occasion de la fête du 1er août 2022, il s’est réjouit de la libération de certains acteurs politiques, mais invite le Chef de l’État à faire plus.

A la veille du 62e anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, l’ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo note un léger changement positif dans la résolution de la crise politique. Il se réjouit des efforts fournis par le président Patrice Talon dans ce sens, mais espère plus d’actions pour une décrispation totale de la situation socio-économique qui secoue le pays depuis les législatives d’avril 2019.

Sous réserve de la libération des autres personnalités et acteurs politiques encore en prison dont les plus emblématiques, le ministre Reckya Madougou, le professeur Joël Aïvo, le syndicaliste Laurent Mètongnon et consorts, je me réjouis de la libération d’un certain nombre d’entre eux et leur retour dans leur famille respective.

Nicéphore Dieudonné Soglo.