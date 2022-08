Décrispation au Bénin: Gérard Gbénonci salue la démarche des anciens chefs d’Etat

Le président Patrice Talon et ses prédécesseurs semblent avoir fumé le calumet de la paix. Ils sont devenus très proches depuis quelques semaines, une démarche que le député Gérard Gbénonci trouve bénéfique pour le retour de la paix et de la cohésion nationale.

« C’est beau. C’est cela qu’on doit souhaiter dans un pays. Nous sommes des frères après tout », a lancé le député Gérard Gbénonci pour qualifier le rapprochement entre Patrice Talon et les ex-chefs d’Etat Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. « Quels que soient les sujets qui auraient pu nous diviser, nous devons toujours mettre l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout », a ajouté le député de l’Union Progressiste (UP).

Par ailleurs, le parlementaire a déploré l’attitude des deux anciens présidents à l’époque où certains événements ont négativement impacté la quiétude du pays. Il fait savoir qu’il y a quelques années en arrières, ces deux personnalités ont été passives, alors que leur intervention judicieuse aurait permis d’anticiper sur les tensions.

Je pense que maintenant, ils sont revenus en de meilleurs sentiments. La paix s’installe entre eux. Le dialogue s’est réinstauré. Cela participe de la pacification du pays. Gérard Gbénonci

Le 1er août 2022, Boni Yayi a signé son retour dans les tribunes officielles du défilé militaire. Une première depuis 2016 qui n’est d’ailleurs pas inaperçue. Mais avant ce retour, l’ancien président avait été reçu à deux reprises au Palais de la Mairina par l’actuel locataire des lieux, le président Patrice Talon.

Nicéphore Dieudonné Soglo, très critique contre la gouvernance du régime Talon, s’est également montré doux ces dernières semaines en acceptant les invitations du président Patrice Talon. La dernière rencontre entre les deux hommes remonte au samedi 06 août 2022.