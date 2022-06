Découvrez le mystère de l’oignon dans la salle de bain

S’il relève avec brio le goût de nombreux plats et permet de faire de délicieuses sauces, l’oignon est aussi très apprécié pour ses pouvoirs nettoyants et désodorisants. Découvrez son mystère dans la salle de bain.

Les odeurs désagréables proviennent souvent de l’intérieur des pièces fermées, surtout si elles sont sales. La salle de bain est aussi une pièce qui peut souvent sentir mauvais et ce, même si elle est nettoyée régulièrement. Et pour cause, il est souvent difficile de se débarrasser de l’humidité, surtout quand la salle n’est bien aérée. Pour donc résoudre ce problème, l’oignon est une astuce naturelle et très utile.

A Lire Aussi: Voici la raison pour laquelle vous devez mettre du sel dans vos toilettes la nuit

Pour alors pratiquer l’astuce, il faut couper un oignon en deux ou en tranche dans un bol. Puis le disposer sur la chasse d’eau ou dans un coin de la salle. Rassurez-vous, son odeur persistante ne dure pas. Dès le matin, votre salle de bain sera sans odeur. Cette option est particulièrement efficace pour les pièces qui ne disposent pas de fenêtres.