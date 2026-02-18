Découverte macabre à Zinvié: une femme retrouvée sans vie

Une découverte tragique a bouleversé les habitants de Zinvié dans la matinée du mardi 17 février.

Aux environs de 7 heures, le corps sans vie d’une femme, âgée d’une quarantaine d’années selon les premières estimations, a été retrouvé par des riverains.

Rapidement attroupées sur les lieux, les populations n’ont pas été en mesure d’identifier la victime.

D’après des informations rapportées par Le Potentiel, la défunte présentait une apparence soignée, notamment une coiffure bien entretenue, un détail qui intrigue et alimente les interrogations.

À ce stade, les circonstances exactes du décès restent inconnues. Alertées, les autorités compétentes se sont rendues sur place pour effectuer les premiers constats d’usage. Une enquête a été ouverte afin d’identifier la victime et de déterminer les causes réelles de sa mort.