Déclaration « inadmissibles » de Joe Biden sur Poutine: le diplomate américain convoqué à Moscou

Le torchon brûle entre Moscou et Washington. De sources diplomatiques, on apprend ce lundi, que le diplomate américain à Moscou a été convoqué par le chef de la diplomatie russe, suite aux déclarations du président Joe Biden qui a qualifié Vladimir Poutine de « dictateur et meurtrier ».⠀

