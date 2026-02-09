Décès d’un élève au CEG 3 de Kétou après une opération de don de sang

Un drame est survenu le jeudi 5 février 2026 au Collège d’Enseignement Général 3 de Kétou. Un élève en classe de Première D a perdu la vie à la suite de sa participation à une opération de don de sang organisée au sein de l’établissement par une organisation non gouvernementale.

Selon les informations rapportées par Véridique Info rapportées par Bénin News, plusieurs apprenants avaient pris part à cette activité à vocation humanitaire. Peu après le prélèvement, l’élève concerné aurait été pris d’un malaise. Malgré les secours, il n’a pas survécu.

Les circonstances exactes de ce décès demeurent, à ce stade, non élucidées. Alertées, les forces de l’ordre ont procédé à l’ouverture d’une enquête afin de faire toute la lumière sur les faits, notamment sur les conditions d’organisation de l’opération et le respect des protocoles médicaux en vigueur.

