Décès d’Édouard Balladur: l’ancien Premier ministre français s’éteint à l’âge de 97 ans

L’ancien Premier ministre français Edouard Balladur est mort lundi 31 août 2026 à Paris, à l’âge de 97 ans, a annoncé sa famille, précisant qu’une messe serait célébrée dans la stricte intimité familiale.

Né le 2 mai 1929 à Izmir (Smyrne), en Turquie, au sein d’une famille d’origine arménienne de longue tradition francophile, il avait grandi à Marseille après l’installation des siens en France dans les années 1930. Diplômé de Sciences Po puis de l’Ecole nationale d’administration (ENA), il avait exercé les fonctions de Premier ministre de mars 1993 à mai 1995, sous la présidence de François Mitterrand, lors de la deuxième cohabitation de la Ve République.

Sa disparition a suscité de nombreuses réactions dans la classe politique. Le président Emmanuel Macron a salué un homme qui avait « consacré sa vie à la Ve République », qualifiant Edouard Balladur de « serviteur exigeant, mesuré, dévoué ». Le Premier ministre Sébastien Lecornu a évoqué un responsable « associé à cinquante années de l’histoire de la Ve République » et « une figure majeure de notre vie publique ».

François Bayrou a résumé plus sobrement: « Edouard Balladur, c’était le sens de l’Etat ». L’ancien président Nicolas Sarkozy, dont la carrière fut lancée sous son autorité, a de son côté déclaré: « Je perds un homme qui fut pour moi un exemple, un mentor et un ami ».

D’un parcours aux côtés de Pompidou à la rupture de 1995

Son ascension politique débute en 1964 au cabinet de Georges Pompidou, alors Premier ministre sous la présidence de Charles de Gaulle. C’est à cette occasion qu’il se lie à Jacques Chirac, nouant une alliance qui marquera durablement sa carrière. Conseiller de Georges Pompidou après l’accession de ce dernier à la présidence en 1969, il sert à ses côtés jusqu’à la mort du président en 1974, avant de s’orienter vers le Conseil d’Etat puis le secteur privé.

Sa trajectoire bascule en 1995, lorsqu’il se présente à l’élection présidentielle malgré un engagement pris auprès de Jacques Chirac de ne pas se porter candidat. Cet affrontement électoral entre alliés de longue date, où il termine troisième derrière le socialiste Lionel Jospin et Jacques Chirac (finalement élu), met un terme à ses ambitions pour l’Elysée et provoque une rupture durable avec ce dernier.

L’affaire Karachi et la fin de sa vie publique

Des décennies plus tard, sa vie publique est rattrapée par l’affaire Karachi, portant sur un financement présumé de sa campagne présidentielle de 1995 par des commissions occultes issues de contrats d’armement avec le Pakistan. Cette affaire fait suite à l’attentat du 8 mai 2002 à Karachi, qui avait coûté la vie à quatorze personnes, dont onze employés français de la Direction des constructions navales (DCN), dans un attentat visant un bus transportant des salariés travaillant à la construction de sous-marins vendus par la France au Pakistan.

Jugé devant la Cour de justice de la République, Edouard Balladur a été relaxé le 4 mars 2021, tandis que son ancien ministre de la Défense François Léotard a été condamné à deux ans de prison avec sursis dans le même dossier.

Retiré de la vie politique depuis l’annonce en 2006 de son renoncement à un nouveau mandat de député, Edouard Balladur était marié depuis 1957 à Marie-Josèphe Delacour, avec qui il avait eu quatre fils.