Décès de Sacheen Littlefeather, l’actrice amérindienne qui avait défié les oscars

Sacheen Littlefeather, l’actrice amérindienne qui avait refusé l’Oscar du meilleur acteur au nom de Marlon Brandon en 1973, est décédée à l’âge de 75 ans. La triste nouvelle a été annoncée par le compte Twitter officiel de l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

La mort de Sacheen Littlefeathe a été confirmée dans un communiqué rendu public par les membres de sa famille ce lundi. L’actrice est décédée le dimanche 2 octobre, « paisiblement chez elle » dans le comté de Marin, en Californie, « entourée de ses proches » a annoncé le communiqué.

Sa mort est survenue deux semaines seulement après avoir été honorée lors d’une célébration organisée par l’Académie des arts et des sciences du cinéma, où elle a parlé de sa fin imminente. « Je vais bientôt traverser le monde des esprits et vous savez, je n’ai pas peur de mourir« , avait-t-elle déclaré lors de l’événement. « Parce que nous venons d’une société nous/nous/notre société. Nous ne venons pas d’une société moi/je/moi-même. Et on apprend à donner dès le plus jeune âge. Quand nous sommes honorés, nous donnons« , a-t-elle ajouté.

L’Académie, qui a annoncé sa mort dimanche soir, avait officiellement présenté ses excuses à Littlefeather pour le traitement qu’elle lui avait réservé après les Oscars de 1973. Littlefeather, qui avait 26 ans à l’époque, avait assisté à la cérémonie de remise des prix à la place de Brando, qui avait décidé de boycotter les prix. Elle avait protesté à l’époque contre la représentation et le traitement des Amérindiens par Hollywood.

En effet, l’activiste et actrice elle-même est montée sur scène et a rejeté l’Oscar au nom de Brando, remporté pour « Le Parrain » et a prononcé un discours dénonçant le traitement des Amérindiens à sa demande.

Littlefeather, vêtue d’une tenue traditionnelle Apache, avait déclaré au public étoilé du pavillon Dorothy Chandler ainsi qu’aux 86 millions de téléspectateurs qui regardaient de chez eux que Brando n’accepterait pas le prix. « Il ne peut malheureusement pas accepter ce prix très généreux et les raisons en sont le traitement des Indiens d’Amérique aujourd’hui par l’industrie cinématographique et à la télévision dans les rediffusions de films, ainsi que les événements récents à Wounded Knee« , a déclaré Littlefeather sous les applaudissements et cris du public.

Près de 50 ans plus tard, notamment en juin dernier, elle a finalement reçu des excuses de l’Académie. « Les abus que vous avez subis à cause de cette déclaration étaient injustifiés et injustifiés« , a écrit le président de l’AMPAS, David Rubin, dans une lettre du 18 juin à Littlefeather. «

Pour rappel, Littlefeather est née en Californie, le 14 novembre 1946. Elle a été élevée principalement par ses grands-parents maternels et a commencé à se connecter avec ses racines autochtones alors qu’elle fréquentait la California State University, où elle a trouvé d’autres militants qui l’ont renommée.