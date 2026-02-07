Décès de Mondher Msakni, figure de l’équipe nationale tunisienne de football

Le football tunisien perd l’un de ses anciens artisans : Mondher Msakni, ex-international et père des joueurs Youssef et Iheb Msakni, est décédé. Réputé pour son rôle de meneur de jeu, il a marqué les pelouses tunisiennes durant les années 1980 et au début des années 1990.

Il est mort le vendredi 6 février 2026 à l’âge de 66 ans, après une dégradation de son état de santé qui a nécessité des soins intensifs. International à plusieurs reprises, il a porté le maillot des Aigles de Carthage et laissé le souvenir d’un milieu engagé, présent dans l’entrejeu.

Formé au Club olympique des transports, il commence sa carrière jeune, dès la saison 1972-1973, et se fait vite remarquer par sa technique et sa vision du jeu. Il participe en 1977 au sacre de son club en Coupe de Tunisie juniors, ce qui favorise son intégration en équipe première. Son apparition en compétition senior intervient lors de la saison 1980-1981 face au Club sportif d’Hammam-Lif, aux côtés de son frère Mohamed Msakni.

Un temps fort en 1987-1988

La campagne 1987-1988 représente un point d’orgue de sa carrière en club. Il figure parmi les artisans du triomphe en Coupe de Tunisie, obtenu après une finale décidée aux tirs au but. Cette même année, son équipe se bat pour le championnat et termine à égalité de points avec l’Espérance sportive de Tunis, qui décroche finalement le titre au bénéfice des confrontations directes.

Ses performances en club attirent l’attention de la sélection nationale : Mokhtar Tlili le convoque et il porte pour la première fois le maillot tunisien en 1988 lors d’un match contre la Côte d’Ivoire, inscrivant ainsi son nom au registre international.

Après de longues années au Club olympique des transports, il change d’horizon en 1992 et rejoint le Stade tunisien, puis le Club sportif sfaxien en 1993. L’année suivante, il est recruté par l’Espérance sportive de Tunis à l’appel de son président de l’époque, Slim Chiboub. Mondher Msakni met fin à sa carrière au milieu des années 1990, laissant derrière lui un parcours notable dans le football national.