Décès de l’acteur britannique Ray Stevenson, star de la saga Marvel « Thor »

L’acteur britannique Ray Stevenson, connu pour ses rôles principaux dans la saga Marvel « Thor » et l’émission télévisée « Rome », est décédé à l’âge de 58 ans.

Encore un coup dur pour le monde du cinéma britannique. L’acteur Stevenson Ray est s’est éteint ce lundi 22 mai 2023 à l’âge de 58 ans soit quatre jours avant son 59e anniversaire. La triste nouvelle a été confirmée par son attaché de presse dans un communiqué rendu public lundi.

Même si les causes du décès de l’acteur restent inconnues pour le moment, le journal italien La Repubblica a rapporté qu’il avait été hospitalisé sur l’île d’Ischia alors qu’il était en production sur le film Cassino on Ischia, réalisé par Frank Ciota.

« Nous sommes tristes d’apprendre le décès de Ray Stevenson. Vous reconnaîtrez peut-être Ray dans le rôle de Baylon Skoll dans la prochaine émission Ahsoka sur Disney+. Vous vous souviendrez peut-être également de son travail en tant que voix du super commando mandalorien Gar Saxon dans The Clone Wars. Nos plus sincères condoléances à sa famille. », a réagi sur Twitter la Fondation Peter Mayhew, créée par l’acteur qui a joué Chewbacca dans les films Star Wars.

Né le 25 mai 1964 à Lisburn, en Irlande du Nord, Stevenson a commencé sa carrière à l’écran au début des années 1990, apparaissant dans des séries télévisées et des téléfilms européens. Sa première apparition sur grand écran a eu lieu face à Helena Bonham Carter et Kenneth Branagh dans le drame de 1998 de Paul Greengass, « The Theory of Flight ».

Son premier grand rôle au cinéma est venu en 2004 dans le film d’aventure d’Antoine Fuqua, « Le Roi Arthur », où il a joué Dagonet, l’un des Chevaliers de la Table Ronde. En 2008, Stevenson a décroché un rôle principal dans le film Marvel, « Punisher: War Zone », où il a joué le mercenaire Frank Castle. Le film a été distribué par Lionsgate en Amérique du Nord, avant que Disney n’acquière les droits sur l’univers Marvel et réintroduit plus tard le personnage dans la série Netflix « Daredevil ».

Stevenson est également apparu dans un certain nombre de productions sur petit écran. Il a joué Titus Pullo, un soldat romain, dans le drame historique de HBO Rome de 2005 à 2007. La série acclamée par la critique a reçu sept Emmys au cours de ses deux saisons.

En 2012, il a joué le membre de la mafia ukrainienne Isaak Sirko dans la septième saison de la série de tueurs en série Dexter de Showtime. En 2014, il a joué dans le premier film « Divergent » en tant que Marcus. Stevenson a ensuite joué le rôle du personnage dans les films suivants de la franchise : « The Divergent Series : Insurgent » et « Allegiant ».

L’un de ses rôles les plus récents était dans le film primé aux Oscars « RRR », dans lequel il jouait Scott Buxton. Il devrait apparaître en tant que Baylan Skoll dans la prochaine mini-série « Star Wars » « Ahsoka » plus tard cette année.

