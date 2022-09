Décès de la reine Elisabeth II: la CAF pleure « le décès d’un monarque et dirigeant exceptionnel »

A l’instar de la communauté sportive, la Confédération africaine de football a aussi rendu hommage à la reine Elisabeth II, décédée jeudi à l’âge de 96 ans. Et la CAF a salué la mémoire « d’un monarque et dirigeant exceptionnel ».

Reine d’Angleterre et du Commonwealth pendant près de sept décennies, Elisabeth II s’est éteinte jeudi dernier à l’âge de 96 ans. Annoncée très fragilisée depuis le début du mois, Sa Majesté a finalement rendu l’âme dans son château de Balmoral, en Écosse. A l’annonce de sa mort, les personnalités politiques et institutionnelles ainsi que des organisations étatiques et internationales ont exprimé leur chagrin.

Le monde du football n’est pas resté en marge avec des messages de condoléances adressés à la famille éplorée. La Confédération africaine de football n’a pas non plus été en reste avec son président Patrice Motsepe qui s’est aussi sacrifié à la tradition.

« Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II le jeudi 08 septembre 2022. Au nom de la famille du football africain, nous adressons nos sincères condoléances à Sa Majesté le Roi (Charles III), à la famille royale et au peuple britannique en cette période difficile alors que nous pleurons le décès d’un monarque et dirigeant exceptionnel. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille royale et le peuple britannique. », lit-on dans un communiqué de l’instance africaine.

Avec le décès de la reine d’Angleterre, c’est son fils Charles qui a officiellement été proclamé roi, sous le nom de Charles III. Ces prochains jours, des centaines de milliers de personnes sont attendues pour se recueillir devant le cercueil de la reine, d’abord à Edimbourg puis à Londres, avant ses funérailles prévues le 19 septembre à l’Abbaye londonienne de Westminster.