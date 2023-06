Décès de Glenda Jackson, actrice britannique deux fois oscarisée et femme politique

- Publicité-

L’actrice et femme politique britannique Glenda Jackson est décédée chez elle à l’âge de 87 ans ce jeudi 15 juin 2023. La triste nouvelle a été confirmée par son agent Lionel Larner dans un communiqué rendu public.

Le monde cinématographique britannique est en deuil. La comédienne de théâtre et actrice de cinéma, deux fois oscarisée, Glenda Jackson s’est éteinte ce jeudi à l’âge de 87 ans. Jackson a succombé à une courte maladie, alors qu’elle était entourée de sa famille à Blackheath, Londres.

Glenda Jackson s’est distinguée en remportant l’Oscar de la meilleure actrice à deux reprises. En 1970, elle a été honorée pour sa performance remarquable en tant qu’artiste déterminée dans l’adaptation cinématographique du roman Women In Love de DH Lawrence réalisée par Ken Russell. Trois ans plus tard, elle a reçu à nouveau cette prestigieuse récompense pour son rôle dans la comédie romantique A Touch Of Class. Malgré ces succès, Jackson a choisi de ne pas assister aux cérémonies hollywoodiennes, préférant se tenir à l’écart des aspects sociaux et glamour de l’industrie du divertissement.



Au-delà de sa carrière brillante dans le monde du spectacle, Glenda Jackson a consacré une partie de sa vie à la politique. Dans les années 1990, après plus de trois décennies sur scène et à l’écran, elle a embrassé ce nouvel engagement. Élue députée travailliste de Hampstead et Highgate en 1992, elle a occupé le poste de ministre subalterne des transports de 1997 à 1999 sous le gouvernement de Sir Tony Blair. Toutefois, elle est rapidement devenue une voix critique au sein de son propre parti, exprimant son désaccord avec les orientations du New Labour. Sa passion et son engagement se sont principalement dirigés vers la défense des classes ouvrières, qu’elle croyait avoir été lésées par les politiques de l’ancienne première ministre conservatrice Margaret Thatcher.

Outre ses réalisations dans le domaine politique, Glenda Jackson a continué d’illuminer les écrans et les scènes. En 2019, elle a livré une performance émouvante en interprétant une femme atteinte de démence dans Elizabeth Is Missing, ce qui lui a valu de remporter un BAFTA de la meilleure actrice à la télévision l’année suivante. Elle a également été acclamée par la critique pour son interprétation magistrale du rôle du Roi Lear sur scène.

