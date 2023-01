Décès de Constantin II, le dernier roi de Grèce à l’âge de 82 ans

Le parrain du prince William et dernier roi de Grèce, est décédé à l’âge de 82 ans, ont annoncé ce mardi ses proches.

“Un grand chapitre de l’histoire contemporaine grecque s’est refermé, sans bruit”, décrit le message rendu public pour évoquer la mort de Constantin, 82 ans, roi de Grèce entre 1964 et 1974.

La semaine dernière dans un hôpital d’Athènes, en Grèce, pour des problèmes respiratoires, l’ancien monarque a tiré sa révérence dans la soirée de ce mardi 10 janvier. Le personnel de l’hôpital privé Hygeia d’Athènes a confirmé que Constantin était décédé après avoir été soigné dans une unité de soins intensifs, mais n’avait pas plus de détails en attendant une annonce officielle.

Selon les nouveaux détails donnés par le radiodiffuseur public grec ERT ce mercredi, Constantin II serait décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral.

Faut-il le rappeler, il était l’un des six parrains et marraines de William et était un proche du roi Charles, son deuxième cousin. Il a régné en tant que dernier roi de Grèce de mars 1964 jusqu’à l’abolition de la monarchie du pays en 1973. Il a régné sur l’une des périodes les plus turbulentes de l’histoire politique de la Grèce. Constantin était également un marin de compétition et un olympien, remportant une médaille d’or aux Jeux olympiques de Rome en 1960 dans la classe Dragon.