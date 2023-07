Décès de Bob Lee : voici le programme de ses obsèques

- Publicité-

La toile ivoirienne est dans la tourmente depuis l’annonce du décès du célèbre blogueur et militant Bob Lee, connu pour ses prises de position souvent polémiques et ses affrontements verbaux. Rumeurs et spéculations ont rapidement entouré les circonstances de sa mort, certains internautes et influenceurs remettant en question la véracité de la tragique nouvelle, tandis que d’autres se sont délectés du fait qu’il était toujours méchant sur la toile. Certains ont même affirmé sans preuve que Bob Lee était bel et bien vivant, suscitant une nouvelle controverse.

Mireille, la compagne de Bob Lee, est intervenue pour rétablir la vérité. Mardi 27 juin, dans un entretien direct avec la page Actu People du journaliste Guillaume Vergés, elle a confirmé la disparition de son mari après une maladie.

Elle a également réfuté certaines des allégations, insistant sur le fait que son partenaire ne vit pas dans une sous-location et a été transparent avec ses partisans sur son état. Selon elle, le blogueur souhaitait que ses followers soient informés sur les raisons de son absence sur les réseaux sociaux.

Bob Lee, malgré son amour de la polémique, est décédé le samedi 24 juin, contrairement à de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux qui alléguaient qu’il était mort le dimanche 11 juin. La mère de ses enfants avait déclaré : « Le corps de Bob Lee n’était pas en putréfaction. Il n’y avait pas d’odeur ni de mouches chez lui. Son corps est actuellement à la morgue ».

Le programme des obsèques du blogueur ivoirien Bob Lee dévoilé

L’activiste politique ivoirien, Souley de Paris, a présenté au public le programme des obsèques du blogueur Bob Lee, qui est depuis resté un mystère. Selon Souley de Paris, la veillée funèbre aura lieu le 15 juillet. « C’est le 15 juillet 2023, à 19 heures, de 19 heures à 2 heures du matin. La veillée funèbre (sera) à Catholic Church, St Anthony Miss… ».

La meilleure nouvelle des informations fournies par l’activiste politique est que le corps de Bob Lee va être rapatrié en Côte d’Ivoire en ajoutant ceci : « Suivi du transfert du corps de Bob Lee le 22 juillet 2023 de New-York à Abidjan ».

Outre la polémique autour de sa mort, Mireille a révélé que Bob Lee avait toujours voulu être enterré en Côte d’Ivoire. Il était fier de sa terre natale de Divo et de son village de Bondoukou. Bien qu’il ait changé de nationalité et de nom aux États-Unis, où il s’appelait Gilles Mason, son souhait était de retourner dans son pays natal. L’annonce du décès de Bob Lee a semé la confusion sur la toile ivoirienne.

