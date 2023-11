Décès à 28 ans de l’international ghanéen Raphael Dwamena en plein match

-Publicité-

L’international ghanéen Raphael Dwamena est décédé ce samedi en plein match à l’âge de 28 ans après s’être effondré sur le terrain, a fait savoir le service de presse de la Fédération ghanéenne de football.

Il jouait pour son club du KS Egnatia Rrogozhinë et a perdu connaissance à la 24e minute d’un match du championnat albanais contre le FK Partizani. Le match n’a pas été terminé. Le footballeur est décédé à l’hôpital.

Raphael Dwamena jouait pour Egnatia depuis 2023 et s’est produit précédemment au sein des clubs Old Boys et Zurich suisses, Blau-Weiss-Linz, Liefering et Austria Lustenau autrichiens, Vejle danois et Levante et Saragosse espagnols.

Il a disputé huit matchs et inscrits deux buts dans la composition de l’équipe nationale du Ghana. Raphael Dwamena a joué son dernier match pour l’équipe nationale le 9 août 2018.