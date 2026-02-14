Benin Web TV
Decentralisation: la Commune de Ouinhi à un nouveau maire

La commune de Ouinhi tient désormais son nouvel exécutif communal. À l’issue de la session d’installation du conseil communal, Zannou Bernard a été élu maire de la commune.

Politique
Il sera assisté dans ses fonctions par Fatondé François, élu premier adjoint au maire, et Mitchowadou Rodrigues, désigné deuxième adjoint au maire.

La nouvelle équipe municipale est appelée à piloter les actions de développement local, à renforcer l’offre de services de base et à répondre efficacement aux préoccupations des populations de la commune tout au long de la mandature.

L’installation de cet exécutif marque ainsi une étape importante de la gouvernance locale à Ouinhi, avec l’ambition d’un mandat placé sous le signe de la concertation, de la transparence et du progrès au bénéfice de l’ensemble des administrés.

.Dans d’autres communes, les jeux de coulisses et les négociations ont contraint au changement du calendrier établi.

