Dayot Upamecano prolonge au Bayern Munich malgré l’intérêt du Real Madrid

Le Bayern Munich a officialisé l’engagement de Dayot Upamecano jusqu’à juin 2030. Cette nouvelle met un terme aux nombreuses spéculations qui l’avaient récemment rapproché du Real Madrid, en verrouillant la présence du défenseur français dans l’effectif bavarois pour plusieurs saisons à venir.

Arrivé en Bavière en 2021 en provenance du RB Leipzig, Upamecano, âgé de 27 ans, s’est rapidement affirmé comme un élément central de la charnière munichoise. Il totalise à ce jour environ 180 apparitions toutes compétitions confondues, avec 6 réalisations et 11 passes décisives à son actif. Sa constance dans les performances et sa capacité à organiser la ligne défensive ont convaincu les dirigeants de prolonger leur confiance en lui.

D’après les informations relayées outre-Rhin, le nouveau contrat prévoirait une rémunération annuelle avoisinant les 20 millions d’euros, plaçant le joueur parmi les mieux rémunérés du club. Une clause de départ est toutefois prévue : elle serait fixée à 65 millions d’euros et deviendrait applicable à partir de l’été 2027, offrant un cadre financier précis pour d’éventuelles opportunités futures.

Un pari sur la durée

Pour le Bayern, cette signature représente une opération de stabilité sportive et financière : sécuriser l’un de ses défenseurs les plus fiables permet au club de planifier sa défense sur le long terme. Du côté du joueur, s’engager jusqu’en 2030 lui garantit une continuité professionnelle favorable à son développement et à son rôle de leader au sein de l’équipe.

La prolongation intervient alors que la formation munichoise prépare les prochaines saisons, cherchant à conjuguer ambitions nationales et européennes. En verrouillant Upamecano, le club affirme sa volonté de conserver un socle défensif solide tout en laissant ouverte la possibilité d’options stratégiques si des offres importantes venaient à se présenter à partir de 2027.