Davido: preuves à l’appui, l’américaine Anita Brown révèle être enceinte de la star nigériane

Une affaire sensationnelle secoue actuellement les réseaux sociaux, impliquant une femme américaine du nom d’Anita Brown, qui s’est subitement manifestée pour révéler des informations troublantes sur le célèbre chanteur Davido. Sous le pseudonyme « Ninatheelite » sur Instagram, cette femme a déclaré être engagée dans une relation avec Davido et affirme désormais attendre un enfant de lui. Les révélations fracassantes d’Anita Brown ont rapidement captivé l’attention de nombreux internautes, alimentant une vague de discussions et de spéculations.

En effet, Anita Brown prétend avoir rencontré Davido pour la première fois à Dubaï en 2017, et elle insiste sur le fait que leur relation n’est pas passagère. À travers des captures d’écran de messages d’amour supposés échangés entre eux et une vidéo en direct d’un test de grossesse, elle tente de prouver la véracité de ses affirmations. De plus, elle expose des preuves de communications téléphoniques et de virements bancaires provenant de Davido. Toutefois, elle affirme ne pas avoir été au courant du mariage récent de Davido avec Chioma, la mère de son défunt fils Ifeanyi, qui a tragiquement perdu la vie dans un accident de noyade.

Pour le moment, Davido qui s’est marié récemment à Chioma la mère de son regretté fils Ifeanyi, décédé tragiquement des suites d’une noyade, n’as pas encore réagi publiquement à ces révélations fracassantes qui secouent l’univers médiatique. Cette affaire suscite de nombreuses interrogations quant à la vérité des allégations d’Anita Brown.

