Davido: l’étrange réaction du chanteur après les accusations de grossesse d’Anita et Ivanna

Au cœur d’une vive polémique, suite aux allégations émises publiquement par deux femmes, Anita et Ivanna Bay, qui l’accusent d’être le père de leurs enfants à naître, le chanteur Davido a enfin fait sa première sortie sur ses réseaux sociaux.

C’est le sujet qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques heures. Le chanteur nigérian Davido s’est retrouvé au centre d’une controverse après que deux femmes, Anita et Ivanna Bay, l’ont publiquement accusé d’être le père de leurs enfants à naître.

C’est sur Instagram que l’Américaine Anita Brown a pris la parole en premier, mardi soir dernier, pour révéler publiquement sa prétendue relation avec Davido et l’accuser d’être responsable de sa grossesse. Selon Anita mannequin et actrice de film pour adulte, leur rencontre aurait eu lieu à Dubaï en 2017, et contrairement à une simple aventure, ils auraient continué à entretenir une communication régulière par la suite. Anita est allée jusqu’à réaliser un test de grossesse et partager les résultats en vidéo sur Instagram, affirmant ainsi sa conviction d’être enceinte de Davido.

- Publicité-

Peu de temps après la révélation d’Anita, une autre femme, Ivanna Bay, une Française, a également pris la parole sur Instagram pour affirmer qu’elle attendait également un enfant de Davido. À l’instar d’Anita, Ivanna Bay a publié une vidéo de son propre test de grossesse, soutenant ses allégations. Ces deux témoignages ont rapidement généré un émoi considérable au sein de la communauté en ligne, alimentant les spéculations et les discussions autour de la vie privée du célèbre chanteur.

Alors que les rumeurs enflent et que les médias et les fans attendent avec impatience une réaction de Davido, le chanteur est resté étonnamment silencieux sur cette affaire qui secoue actuellement les réseaux sociaux. Au lieu de s’exprimer sur les accusations portées contre lui, Davido a simplement partagé l’affiche de son dernier tube, « Unavailable », sur son Instastory, sans rien dire à propos de la polémique.

Articles similaires