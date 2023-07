Davido: le chanteur fait don de 237 millions de nairas à plus de 400 orphelinats nigérians

- Publicité-

Dans un geste louable qui témoigne de sa compassion envers les plus démunis, le célèbre chanteur nigérian David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, a révélé avoir effectué un don exceptionnel de 237 millions de nairas à plus de 400 orphelinats à travers le pays, par le biais de sa fondation.

C’est à travers un communiqué publié sur sa page Instagram, ce jeudi 20 juillet que Davido a annoncé la bonne nouvelle à ses fans. Il a exprimé sa gratitude envers ses fans et soutiens, reconnaissant qu’il est en mesure d’utiliser sa notoriété pour aider les autres et impacter positivement leur vie. Davido a souligné que cette tradition de dons aux orphelinats a débuté il y a quelques années, à l’occasion de son anniversaire, mais qu’il souhaitait aujourd’hui rendre cette initiative plus pérenne pour offrir un avenir meilleur à ces enfants vulnérables.

Ce geste de générosité sans précédent permettra de venir en aide à pas moins de 13 811 enfants bénéficiant de l’assistance de ces institutions. En se montrant extrêmement généreux envers les orphelinats, Davido continue de mettre en pratique sa devise : « Nous nous élevons en élevant les autres« . Ses actions exemplaires ont touché de nombreuses vies, et il espère que cela encouragera d’autres personnes à soutenir des causes similaires pour apporter un changement positif dans la société.

Une tradition à l’occasion de son anniversaire !

Ce n’est pas la première fois que Davido manifeste son engagement envers les orphelins du Nigeria. En 2021, le chanteur avait lancé une campagne de collecte de fonds sur les réseaux sociaux, mobilisant ses amis et ses fans autour de cette cause noble. Grâce à cette initiative, il avait pu réunir un montant considérable de 200 millions de nairas pour son anniversaire. Davido avait même personnellement complété cette somme par un don supplémentaire de 50 millions de nairas, portant le montant total à 250 millions de nairas, qui fut entièrement distribué sous forme de dons aux orphelinats à travers le Nigeria.

Cet engagement philanthropique du chanteur Davido constitue un bel exemple de solidarité et d’attention portée aux plus vulnérables de la société. Son don massif permettra à de nombreux orphelins de bénéficier de meilleures conditions de vie et d’accéder à des opportunités pour un avenir plus prometteur. La nation nigériane ne peut qu’être fière d’avoir une personnalité aussi engagée et généreuse que Davido, qui utilise sa notoriété pour soutenir des causes sociales essentielles.

