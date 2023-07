Davido: le chanteur au cœur d’une vive polémique de blasphème contre l’Islam, sa photo brulée

Le célèbre chanteur nigérian Davido fait actuellement l’objet d’une vive polémique à cause d’un extrait de clip qu’il a récemment partagé sur son compte Instagram.

La superstar nigériane, David Adedeji Adeleke, plus connu sous le nom de scène Davido, a provoqué le courroux des musulmans cette semaine suite à la publication d’un extrait de clip jugé insultant envers l’islam. La séquence en question provient de l’album « Jaye Lo » de son protégé Olamilekan Taiwo, alias Logos Olori, et mettait en scène des hommes dansant devant une mosquée, suivis par des images de danse et de chants.

A peine publiée, cette vidéo a rapidement provoqué l’indignation au sein de la communauté musulmane, divisant les opinions entre les fans de Davido et ceux qui s’opposaient fermement à l’utilisation de la religion et de l’image religieuse dans le clip. Parmi les voix critiques, Bashir Ahmed, l’assistant de l’ancien président Muhammad Buhari, a qualifié le contenu de « blessant » et « irrespectueux ». Pour de nombreux musulmans, cette utilisation de la prière musulmane dans le clip vidéo est considérée comme une atteinte à la sacralité de la Salah (prière), qui occupe une place centrale dans l’islam en tant que deuxième pilier fondamental.

- Publicité-

La tension a monté suite à ces réactions, au point où certains manifestants sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère en brûlant des photos de l’artiste Davido. Face à la polémique grandissante, de nombreuses sources nous rapportent que le chanteur a finalement pris la décision de retirer la vidéo controversée. Même si l’artiste n’a pas encore réagi face à cette affaire, la vidéo est actuellement introuvable sur sa page Insta.

Articles similaires