Davido: le chanteur a fait gagner un gros contrat à son père après sa prestation à la coupe du monde

De retour sur le devant de la scène après un moment sombre, Davido continue de faire parler de lui. Outre ses nombreux succès et distinctions, le chanteur vient de révéler comment il a réussi à faire décrocher un contrat d’une grande envergure à son père grâce à son influence.

Après avoir manqué sa prestation pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde Qatar 2022 en raison de la mort de son fils, Davido s’est finalement rattrapé le 18 décembre pour la finale de la grande messe du football. La star nigériane a offert une performance de taille à la cérémonie de clôture de cette grande messe du football qui a opposé la France et l’Argentine en finale. Une prestation qui a même impacté positivement les affaires de son père comme il vient de le révéler dans une récente interview.

En effet, Davido, de son vrai nom David Adeleke, a récemment évoqué lors d’une interview l’histoire fascinante de la manière dont il a pu faciliter une rencontre inattendue entre son père et le président de la Banque mondiale. Il a expliqué que son père cherchait à entrer en contact avec M. Malpass, mais celui-ci était occupé. C’est alors qu’une opportunité unique s’est présentée à Davido. Après avoir livré un spectacle remarquable au Qatar, le président de la Banque mondiale, qui était présent, a été impressionné par la performance du jeune artiste.

Davido raconte ainsi comment M. Malpass s’est approché de lui à l’hôtel pour lui exprimer son appréciation. Dans un moment de surprise et d’excitation, Davido n’a pas manqué de saisir cette occasion pour mettre son père en contact avec le président de la Banque mondiale. Il a immédiatement partagé la nouvelle avec son père, qui n’en croyait pas ses oreilles. Avec générosité, Davido a remis son téléphone à M. Malpass, permettant ainsi à son père de saisir cette opportunité en or.

« Mon père a beaucoup d’amis haut placés et il a essayé de rentrer en contact avec le président de la banque mondiale. Il a essayé d’atteindre le gars et le gars était à la coupe du monde. Après ma prestation, il me voit à l’hôtel et me dit « Davido, j’ai apprécié ta performance, je suis le président de la Banque mondiale », j’ai dit ; “Attendez, bonjour papa, j’ai le président de la banque mondiale et il a dit : “Donnes lui mon téléphone, j’ai réussi à les mettre en contact juste comme ça » a raconté David Adeleke.

Cette anecdote illustre la puissance des relations et du réseau de contacts dans le monde des affaires. Grâce à sa renommée et à son influence, Davido a pu faciliter cette rencontre fortuite, ouvrant ainsi des portes pour son père dans le domaine des affaires internationales. Ce geste démontre également la solide relation qui unit Davido à son père, mettant en évidence l’importance de la famille et du soutien mutuel dans la réussite professionnelle.

