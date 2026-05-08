Davido intronisé au Black Music & Entertainment Walk of Fame 2026

Nouvelle consécration pour Davido. La star de l’Afrobeats figurera parmi les personnalités honorées lors de l’édition 2026 du Black Music & Entertainment Walk of Fame à Atlanta, rejoignant ainsi plusieurs figures majeures de la culture noire mondiale.

La star nigériane de l’Afrobeats, Davido, figurera parmi les personnalités intronisées au Black Music & Entertainment Walk of Fame en 2026, à Atlanta. Les organisateurs ont annoncé que l’artiste faisait partie de la nouvelle promotion qui sera officiellement honorée lors d’une cérémonie prévue le 1er juin dans le quartier historique de Westside, à Atlanta. Cette distinction vient saluer l’influence de Davido sur la musique contemporaine et son rayonnement dans la culture noire à l’échelle internationale.

L’interprète de Timeless rejoint ainsi plusieurs figures majeures du divertissement également distinguées cette année, parmi lesquelles Ludacris, le chanteur de gospel Paul S. Morton ou encore l’ancien maire d’Atlanta Maynard Jackson. Avec cette reconnaissance, Davido s’inscrit dans la lignée des artistes africains déjà célébrés par l’institution, notamment Fela Kuti, figure emblématique et pionnier de l’Afrobeat.

Créé par la Black American Music Association et le Georgia Entertainment Caucus, le Black Music & Entertainment Walk of Fame rend hommage aux personnalités ayant marqué durablement l’histoire de la musique et du divertissement noirs à travers le monde. Les lauréats y reçoivent une plaque commémorative installée le long de l’allée culturelle d’Atlanta, en reconnaissance de leur contribution à l’influence mondiale de la culture noire.





