Davido: “Cristiano Ronaldo est mon très bon ami”

La superstar de l’Afrobeat, Davido, a révélé que le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, est un très bon ami à lui.

Le musicien nigérian parlait de sa relation avec l’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United. Cristiano Ronaldo, qui joue actuellement pour l’équipe saoudienne d’Al Nassr, reste l’un des plus grands footballeurs que le monde ait jamais vu. Cependant, il a été victime de trolls de supporters rivaux lorsque le Portugal a quitté la Coupe du monde Qatar 2022, battu par le Maroc.

Réagissant à cela, Davido a déclaré qu’il était surpris qu’une superstar mondiale comme Ronaldo puisse être traitée de cette façon après tout ce qu’il a accompli. Il s’est également ouvert sur sa relation avec le joueur de 38 ans, insistant sur le fait qu’il est un très bon ami de CR7.

« C’est fou d’être au sommet du monde et l’instant d’après, tu ne l’es plus. Même avec le football, avec le football, vous gagnez toutes ces récompenses, vous gagnez la Ligue des champions, vous gagnez la Coupe du monde, et les gens n’ont toujours pas l’impression que c’est suffisant ? », a déclaré Davido sur AB Talks.

« Regarde Ronaldo… quand il a quitté la Coupe du monde, c’est mon ami d’ailleurs, c’est mon très bon ami. Quand il a quitté la Coupe du monde (Qatar 2022), je me souviens d’avoir été sur Internet, et ils l’ont tellement abusé… après tout ce qu’il a fait. C’est ma plus grande peur“, a-t-il ajouté. Davido a déjà utilisé le nom de Ronaldo dans sa chanson à succès “If”, avec la star portugaise, vue plus tard en train de danser au son de la musique de la star nigériane.

