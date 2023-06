Davido: ce levier puissant qui a propulsé sa carrière à l’échelle internationale

- Publicité-

Au cours d’une récente entrevue accordée à Omega, la renommée artiste nigériane David Adeleke s’est ouverte avec une sincérité désarmante sur les facteurs déterminants qui ont propulsé sa carrière, notamment la possession de la citoyenneté américaine.

Le célèbre musicien nigérian afrobeat, Davido, a récemment surpris les fans en révélant un aspect inattendu de sa réussite musicale. Selon lui, la possession d’un passeport américain lui a conféré un avantage indéniable dans son ascension sur la scène musicale mondiale. En effet, Davido a partagé sans langue de bois les avantages que son passeport américain lui a procurés tout au long de sa carrière. Et le chanteur a expliqué que lorsque certains membres de son groupe rencontrent des difficultés pour obtenir un visa, il bénéficie d’un avantage indéniable grâce à son passeport américain.

Cependant, Davido tient à exprimer sa fierté d’être Nigérian. Il souligne que cette facette de sa vie, celle d’être né à l’étranger, n’est apparue qu’après qu’il soit devenu célèbre. « Cette partie de ma vie [être né à l’étranger] n’est pas apparue avant que je ne devienne célèbre. Les gens pensaient que je vivais au Nigeria. C’est plus tard dans ma carrière que les gens ont réalisé que j’ai fait mes études en Alabama, et des choses comme ça. Je n’ai jamais été présenté comme un artiste américain. J’ai été dans les rues chez moi. La seule différence est que je pouvais voler à tout moment, comme aller en Amérique quand je le voulais« , a-t-il fait savoir.

Parlant toujours du rôle de son passeport américain dans la réussite de sa carrière à l’international, Davido a partagé une anecdote. « Jusqu’à aujourd’hui, peu importe l’argent que vous avez, ce passeport bleu vaut plus d’un million de dollars. Par exemple, nous devions aller en Australie pour une tournée, et obtenir les formalités est très difficile parce que certains membres de mon groupe rencontraient des difficultés pour obtenir les papiers simplement à cause de leurs passeports. Mais évidemment, c’est plus facile pour moi à cause du passeport bleu« , a révélé le chanteur soulignant ainsi les difficultés auxquels certains membres de son groupe sont confrontés lorsqu’il s’agit d’obtenir des visas pour des tournées internationales, juste parce qu’ils n’ont pas un passeport américain comme lui.

