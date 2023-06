Davido: après Anita Brown, une française accuse le chanteur de l’avoir enceintée (vidéo)

Dans le sillage du scandale impliquant Anita Brown, un mannequin américain qui fait actuellement les gros titres depuis sa sortie, une nouvelle accusation choquante fait surface. Cette fois-ci, c’est une Française du nom d’Ivanna Bay qui prétend être enceinte du célèbre chanteur nigérian, Davido.

C’est visiblement la saison des révélations. À peine quelques heures après les déclarations choquantes d’Anita Brown, qui continuent de provoquer des remous intenses sur les réseaux sociaux, une autre femme de nationalité française vient s’ajouter à la liste des prétendantes affirmant être porteuse de l’enfant de l’artiste Davido.

À travers sa story Instagram, Ivanna Bay puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a révélé être enceinte et que l’enfant qu’elle porte est celui de Davido. Tout comme Anita Brown, elle a partagé une vidéo dévoilant un test de grossesse avec un résultat positif. En plus de cela, Ivanna, qui exerce en tant qu’agent immobilier, a également publié des captures d’écran de ses conversations avec Davido, où il exprime son intérêt à la rencontrer lors de son séjour à Paris, en France.

Cette révélation intervient à peine quelques heures après celle d’Anita Brown, sous le pseudonyme « Ninatheelite » sur Instagram, qui a fait des déclarations troublantes sur sa relation avec Davido et prétend également attendre un enfant de lui. Alors que la polémique suscitée par Anita Brown n’a pas encore trouvé de résolution, l’accusation d’Ivanna Bay vient s’ajouter à la controverse, provoquant un véritable tollé sur la toile.

La réaction de Davido à ces allégations reste pour l’instant inconnue, mais les deux accusations successives ont jeté une ombre sur sa réputation et suscitent de vives réactions parmi les fans et les observateurs. L’impact de ces révélations sur la carrière et la vie personnelle du chanteur nigérian reste à déterminer, mais une chose est sûre : ces affaires mettent Davido au centre de l’attention médiatique de façon indésirable et soulèvent des questions quant à sa vie privée et ses relations.

