David Hallyday: sa fille Ilona Smet maman pour la première fois (photo)

Ilona Smet, la fille de David Hallyday a accouché de son premier enfant avec Kamran Ahmed. La jeune maman a annoncé la bonne nouvelle à ses fans ce samedi 2 juillet 2022 sur son compte instagram.

Bonne nouvelle pour pour David Hallyday et de Estelle Lefébure. Leur fille Ilona Smet a annoncé avoir donné naissance à son tout premier enfant. « Le plus beau cadeau de la vie, mon fils, mon amour », a écrit la jeune maman en légende d’un tendre cliché sur lequel elle tient la petite main du nouveau-né.

La mannequin Ilona Smet a dit « oui » à Kamran Ahmed « oui » le 16 avril 2022 dans le petit village de Lacoste, dans le Luberon. « 16.04.22. Le plus beau jour de ma vie. Presque 10 ans d’amour et chaque jour je t’aime encore plus. J’ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés », avait -t-elle écrit.