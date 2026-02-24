Dave critique la présence d’anciens de la Star Academy aux Enfoirés, la production répond

Dave a remis en cause, samedi 21 février 2026 sur RTL, le choix artistique de la production des Enfoirés qui intègre plusieurs artistes issus de la Star Academy au sein de la troupe. L’ancien interprète, absent du casting de l’édition 2026 enregistrée en janvier à l’Accor Arena et diffusée le 27 février sur TF1, a pointé un critère générationnel et assuré n’avoir pas été sollicité pour les récentes éditions.

Invité de l’émission de Jade et Éric Dussart, Dave a rappelé qu’il n’avait participé qu’à une seule édition des Enfoirés, en 1997, et expliqué que son absence actuelle n’était pas un refus de sa part: « On ne me l’a pas demandé », a-t-il déclaré. Il a mis en avant la transformation de la composition de la troupe, évoquant un renouvellement générationnel qui, selon lui, modifie l’ »appartenance » au spectacle.

Le chanteur a également critiqué la récurrence d’ex-membres de la Star Academy dans le casting: « Ils prennent le dernier qui a gagné la Star Ac, pas un chanteur qui a quatre fois vingt ans », a-t-il lancé. Pour l’édition 2026, la programmation inclut notamment Marine Delplace (gagnante de la saison 12), Héléna Bailly (révélée lors de la saison 11) et Pierre Garnier (vainqueur de la saison 11). Dave a précisé qu’il ne nourrissait pas d’animosité et qu’il serait prêt à revenir si la production le sollicitait.

La production des Enfoirés répond aux critiques

La productrice des Enfoirés, Anne Marcassus, a réagi quelques jours plus tard au micro de Purecharts aux remarques formulées par Dave et à la présence marquée d’artistes issus de la Star Academy. Elle a d’abord expliqué l’absence de Pierre Garnier sur cette édition: « Ce n’était pas prévu cette année. Souvent, quand il y a beaucoup d’exposition pour ces artistes, ils ont besoin de faire une pause et je pense qu’il en avait besoin. Mais il reviendra l’année prochaine. »

Interrogée sur la surreprésentation supposée d’anciens candidats de télé-crochet, Anne Marcassus a défendu le choix de la production en valorisant le profil artistique des nouveaux venus: « Il y en a deux et on espère qu’il y en aura d’autres les autres années, parce que ce sont des artistes formidables, qui ont des voix incroyables et qui apportent beaucoup au spectacle. »

La productrice a présenté la présence de ces artistes comme une logique de transmission et d’accompagnement des nouvelles générations au sein du spectacle des Enfoirés: « C’est une transmission et c’est montrer que c’est important qu’il y ait aussi de nouvelles générations qui prennent le pas et qui sont là pour accompagner. Il faut que cette histoire, tant que les Restos en ont besoin, continue. » Elle a ajouté que la programmation ne devait pas être perçue comme dictée par la chaîne: « Il ne faut pas y voir un truc de TF1. Ce n’est pas ça. C’est que ce sont des artistes incroyables et qui apportent beaucoup au spectacle. »