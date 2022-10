Danemark – Retrait de titres royaux : sous le poids des tensions, Margrethe II clarifie sa décision

Depuis le mercredi 28 septembre 2022, la famille royale danoise se trouve dans l’oeil du cyclone. Cette situation résulte d’une décision que la reine Margrethe II a prise, annonçant le retrait de titres royaux aux enfants de son fils cadet, le prince Joachim. Sous le poids des tensions, créées par cette décision, la monarque est revenue au-devant de la scène, hier, lundi 4 octobre 2022, en vue de donner plus de précisions.

Il y a une semaine, la Couronne danoise était frappée par une crise, liée à une décision que la reine du Danemark a prise, au sujet des titres royaux. En fait, Margrethe II, à la faveur d’un communiqué officiel, relayé par les médias locaux, a déchu quatre de ses petits-enfants, notamment, les enfants de son fils cadet, Joachim de Danemark, – Nikolai, 23 ans, Félix, 20 ans, Henrik, 13 ans, et Athéna, 10 ans – du titre « Son Altesse ».

En gros, à en croire la note royale, à partir du 1er janvier 2023, les enfants du prince Joachim ne pourront jouir que du titre « Son Excellence le Comte de Monpezat/Son Excellence la Comtesse de Monpezat ». De facto, seuls, les enfants du prince héritier, Frederik, et de son épouse, la princesse Mary, conserveront leurs titres royaux.

« Ma décision est le fruit d’une longue réflexion »

Sans surprise, cette décision a fait naître des dissensions, entre la reine et son fils, dont les enfants ont subi ce revers. Alors que cette mesure continue de susciter l’intérêt des médias, hier, lundi 4 octobre 2022, Margrethe II est revenue à la charge, dans le but d’éclairer, davantage, l’opinion publique, sur le bien-foné de sa décision. De ses déclarations, même s’il transparaît que la monarque de 82 ans avouait son « regret » d’avoir causé du tort à ses petits-enfants, ce n’est pas évident que la cousine de feue Elizabeth II revienne sur sa décision.

En effet, via un communiqué, publié sur le compte Instagram officiel de la famille royale, la souveraine s’est voulue rassurante, à propos de « nombreuses réactions » à sa décision. « Ma décision est le fruit d’une longue réflexion. Après cinquante ans sur le trône, il est naturel de regarder en arrière, mais aussi vers l’avenir, et il est de mon devoir et de ma volonté, en tant que reine, de m’assurer que la monarchie reste dans la modernité pour survivre. Parfois, cela implique des décisions difficiles, et il sera, toujours, difficile de trouver le bon moment. », a clarifié la monarque, soulignant qu’elle juge cette décision « nécessaire », pour le futur de la monarchie, et qu’elle désirait « la mettre en application, elle-même ».

Vivement, que cette nouvelle sortie de la reine apaise le prince Joachim, dont les enfants sont les victimes directes de cette mesure royale. Pour rappel, le jeudi 29 septembre, devant l’ambassade du Danemark à Paris, interrogé par un journaliste de Ekstra Bladet, Joachim a fait part de sa tristesse, suite à l’officialisation de cet aménagement. « Nous sommes tous très tristes. Ce n’est jamais amusant de voir ses enfants se faire maltraiter de la sorte. Ils se retrouvent impliqués dans une situation qu’ils ne comprennent pas. », a déploré le prince.