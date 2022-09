Danemark : les enfants du prince Joachim déchus par la reine Margrethe II, voici sa réaction￼

La maison royale danoise est, depuis une poignée de jours, frappée par ce que la presse internationale, dans son ensemble, qualifie de séisme politique. La reine Margrethe II, via une annonce officielle, a déchu les quatre enfants de son deuxième fils, Joachim de Danemark, ainsi que leurs descendants, des titres de prince et princesse. Dans la foulée de cette annonce, le prince Joachim a exprimé sa vive émotion.

Un séisme politique s’est abattu sur la famille royale danoise, depuis le mercredi 28 septembre. Et, pour cause, à la faveur d’un communiqué de presse, relayé par les médias, la reine Margrethe II a annoncé retirer les titres de prince et princesse, aux quatre enfants de son deuxième fils, le prince Joachim, ainsi qu’à leurs descendants, une décision, qui a porté un sacré coup à l’ambiance, au sein du royaume.

Selon les informations de Gala, à partir du 1er janvier 2023, les enfants du prince Joachim – le prince Nikolai et le prince Felix – qu’il a eus avec son ancienne épouse, Alexandra Manley, ainsi que le prince Henrik et la princesse Athena, nés de son union avec Marie de Danemark, seront, uniquement, désignés par les termes « comte » et « comtesse de Monpezat ».

« Nous sommes tous très tristes »

Après l’annonce de la décision royale, Joachim de Danemark a avoué sa tristesse, comme le rapporte Ekstra Bladet, un journal local. Au détour d’un entretien, à pas de charge, jeudi 29 septembre, devant l’ambassade du Danemark à Paris, en effet, Joachim a fait part de son choc, suite à l’officialisation de cet aménagement, mercredi 28 septembre. « Nous sommes tous très tristes. Ce n’est jamais amusant de voir ses enfants se faire maltraiter de la sorte. Ils se retrouvent impliqués dans une situation qu’ils ne comprennent pas. », a déploré le prince.

Si la Couronne danoise a affirmé, via un communiqué, que le prince Joachim avait été « tenu informé tout au long du processus de décision de la reine », le principal intéressé, à en croire la même source, a indiqué qu’un « plan » lui avait été soumis, en mai : « Il stipulait, en gros, que, lorsque les enfants auraient, chacun, 25 ans, ce changement se ferait. Athena aura 11 ans, en janvier […] J’ai reçu un préavis de cinq jours. », a-t-il expliqué, tout ému.

Même si, en guise de défense, Margrethe II soutient que « c’est une considération que j’ai, depuis assez longtemps, et je pense que ce sera bon pour eux dans leur avenir. C’est la raison. », les experts estiment qu’avec cette mesure va, probablement, ternir les relations que Joachim entretient avec sa mère.