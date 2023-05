Dah Adagboto: « Personne ne connaît le Bénin au Canada »

- Publicité-

De retour au Bénin quelques mois après avoir immigré au Canada, Dah Adagboto a été reçu sur l’émission K’Fé Week-end du vendredi 26 mai 2023. Lors de cette entrevue, le manager d’artiste a abordé plusieurs sujets liés au showbiz béninois, mais a également évoqué la visibilité limitée dont bénéficie le Bénin à l’étranger, notamment au Canada où il réside actuellement.

L’influenceur béninois Dah Adagboto est revenu au bercail moins d’un an après avoir émigré au Canada. Invité sur le plateau de l’émission K’Fé Week-end, l’acteur de showbiz qui a affirmé être là pour un court séjour, a saisi l’occasion pour partager son expérience vécue outre-Atlantique et soulever un point préoccupant : la méconnaissance flagrante dont souffre le Bénin dans le pays où il réside actuellement.

L’influenceur, qui avait quitté sa terre natale en raison, selon ses dires, du mépris constant dont il était victime dans le monde du showbiz béninois, a exprimé sa déception face à la faible visibilité dont bénéficie le Bénin à l’étranger, plus précisément au Canada. Avec une pointe d’amertume, il a fait part de ses interactions avec les Canadiens, soulignant le manque de reconnaissance du Bénin au sein de cette société.

- Publicité-

« Personne ne connaît le Bénin là-bas. Les gens connaissent le Nigéria, mais personne ne connaît le Bénin, alors que nous sommes engagés dans un processus de révélation de notre pays », a-t-il déclaré avant de partager par la suite une anecdote illustrant cette ignorance.

« J’ai travaillé au sein d’un groupe de plus de 1500 employés, et à chaque fois que l’on me demandait d’où je viens, je répondais ‘Je suis du Bénin’, et ils me répondaient ‘C’est où ça ?’ Nous avons donc un travail colossal à accomplir. C’est par la culture, c’est par l’expression culturelle que nous réussirons. Lorsque les gens verront nos artistes se produire sur de grandes scènes, ils se demanderont d’où ils viennent. »

Dah Adagboto, avec conviction, a souligné l’importance de promouvoir la richesse culturelle béninoise afin de susciter l’intérêt et l’étonnement chez les étrangers. Il a rappelé la présence de magnifiques sites touristiques méconnus qui pourraient attirer de nombreux visiteurs si seulement ils étaient découverts.

- Publicité-

Par ailleurs, l’influent Dah Adagboto, originaire du Bénin, a révélé qu’il s’était inscrit à l’université de Québec à Montréal dans le but de se former spécifiquement pour promouvoir son pays d’origine. Animé par un profond désir de faire connaître le Bénin et de soutenir les artistes béninois au Canada, il a exprimé sa volonté ferme de jouer un rôle actif dans cette entreprise.

Articles similaires