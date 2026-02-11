D1 Arkema : Montpellier écarte son entraîneur Yannick Chandioux

Montpellier HSC féminin a annoncé la rupture du contrat de son entraîneur Yannick Chandioux, âgé de 50 ans. En poste depuis 2021, le technicien quitte ses fonctions après une série de résultats décevants qui ont placé l’équipe en bas du classement.

Montpellier HSC féminin a annoncé la rupture du contrat de son entraîneur Yannick Chandioux, âgé de 50 ans. En poste depuis 2021, le technicien quitte ses fonctions après une série de résultats décevants qui ont placé l’équipe en bas du classement.

La formation héraultaise accuse notamment 11 défaites en 15 journées d’Arkema Première Ligue, un bilan qui explique en grande partie cette décision. La direction a confirmé que la séparation s’est faite d’un commun accord entre les deux parties, information également relayée ce mercredi par Midi Libre et Ici Hérault.

Cette décision intervient quelques mois après un changement de propriétaire : en octobre dernier, la section féminine avait été cédée par Laurent Nicollin au groupe Crux Football, un contexte institutionnel qui précède ce remaniement technique.

Publicité

Nomination intérimaire

Le club a nommé Baptiste Merle entraîneur par intérim jusqu’à la fin de la saison. Ancien adjoint de Chandioux, Merle reprend les commandes du groupe dans l’attente d’une solution pérenne. Le MHSC a choisi cette option afin d’assurer une continuité de travail au quotidien tout en laissant le temps nécessaire pour définir la suite.

Sur le terrain, l’objectif immédiat pour l’intérim sera de stabiliser les performances et d’améliorer les résultats lors des prochaines journées d’Arkema. La saison en cours demeure cruciale pour l’avenir sportif de l’équipe, et le club surveillera l’évolution sous la direction provisoire avant d’annoncer un plan à plus long terme.