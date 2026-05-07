Cyril Féraud : c’est terminé pour La Carte aux trésors sur France 3

Ce 1er mai 2026 marque un tournant dans l’histoire du jeu télévisé « La Carte aux trésors » sur France 3, avec la dernière présentation de l’émission par Cyril Féraud, après huit années à la tête du programme. Véritable emblème du service public, cette émission a su captiver plusieurs générations en explorant les richesses du patrimoine français. Ce dernier épisode inoubliable emmènera les candidats des eaux de la Dordogne à celles de la Garonne, survolées en hélicoptère, avant le passage de témoin à Stéphane Bern. Parallèlement, Cyril Féraud s’apprête à relever un nouveau défi en prenant les commandes de « Fort Boyard » dès cet été, succédant à Olivier Minne, désireux de rayonner sur un autre plateau.

Lancée pour la première fois en 1996, « La Carte aux trésors » est entrée dans le patrimoine télévisuel français sous la présentation originale de Sylvain Augier. Après près d’une décennie d’absence, le programme a été relancé avec succès en 2018 grâce à Cyril Féraud, également animateur de renom au sein du service public. Ce dernier a ainsi su redonner à ce jeu d’aventure ses lettres de noblesse, en offrant aux téléspectateurs une immersion renouvelée dans les beautés du territoire français, tout en orchestrant des défis aux paysages spectaculaires.

Au fil des saisons, « La Carte aux trésors » est devenue plus qu’un simple jeu télévisé. Elle témoigne d’un amour profond pour la France et ses trésors naturels, culturels et historiques. Cyril Féraud, originaire de Digne-les-Bains, a exprimé via son compte Instagram toute l’émotion suscitée par cette aventure. Il a notamment partagé un message empreint de gratitude à l’attention des équipes et des téléspectateurs qui l’ont suivi avec fidélité, rappelant les nombreuses images magnifiques et moments intenses gravés dans sa mémoire.

Cyril Féraud quitte La Carte aux trésors sans adieux à l’antenne

Contrairement à l’habitude dans le monde audiovisuel, Cyril Féraud ne fera pas ses adieux à l’antenne lors de la diffusion de son dernier épisode. Aucun enregistrement spécial de remerciements ou d’adieu n’a été réalisé. Cette particularité trouve son explication dans le calendrier de production de l’émission. En effet, l’animateur avait officialisé sa décision de quitter le programme dès août 2025, soit bien après que les épisodes diffusés les 24 avril et 1er mai 2026 aient été tournés.

À ce moment-là, Cyril Féraud n’avait pas encore la certitude de la suite de son parcours télévisuel. Ce n’est que plus tard qu’il a appris qu’il prendrait les rênes de « Fort Boyard », un jeu culte du service public qui se déroule sur le fort emblématique au large de La Rochelle. Cette passation de charges intervient après le départ d’Olivier Minne, qui a quitté France Télévisions pour rejoindre le groupe M6 l’année précédente.

Le changement de poste pour Cyril Féraud s’inscrit donc dans une sorte de continuité dans le genre des jeux télévisés d’aventure. Fort Boyard bénéficie ainsi d’un renouvellement dans sa présentation avec un animateur qui a déjà une solide expérience dans l’animation de programmes mêlant challenge et découverte du patrimoine. Ce nouveau rôle représente la concrétisation d’un rêve d’enfance pour Cyril Féraud, qui se positionne désormais comme l’un des visages phares de France Télévisions dans ce genre d’émission.