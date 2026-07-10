Cyberescroquerie mondiale: coup de filet historique d’Interpol avec plus de 5 800 arrestations et 167 milliards de FCFA saisis

​L’organisation internationale de police criminelle, Interpol, a dévoilé ce jeudi 9 juillet 2026 le bilan d’une offensive d’envergure planétaire contre la criminalité financière et la fraude en ligne. Baptisée First Light 2026 , cette opération d’envergure s’est déroulée du 15 janvier au 30 avril 2026, ciblant spécifiquement les réseaux d’escroqueries par ingénierie sociale et les activités de blanchiment d’argent qui leur sont adossées.

​Au total, 97 pays et territoires à travers le monde ont uni leurs forces. Ce déploiement coordonné a permis d’intercepter plus de 5 800 personnes et de mettre au jour un réseau massif de fraude, identifiant plus de 142 000 victimes à l’échelle globale.

​Une efficacité technique et des chiffres vertigineux

​Après une première phase consacrée à la collecte et à l’échange stratégique de renseignements, les polices participantes ont mené des interventions intensives pendant plus de trois mois. Le bilan comptable et opérationnel témoigne de l’ampleur du coup de filet :

​ 293 millions de dollars américains (soit environ 167 milliards de Francs CFA ) d’avoirs illicites ont été saisis.

(soit environ ) d’avoirs illicites ont été saisis. ​ 152 808 dossiers ont été analysés de près par les enquêteurs.

ont été analysés de près par les enquêteurs. ​ 31 014 comptes bancaires ont été bloqués à travers le monde.

ont été bloqués à travers le monde. ​ 23 715 affaires ont été résolues avec l’identification formelle de 15 606 suspects .

ont été résolues avec l’identification formelle de . ​99 notices et diffusions internationales ont été émises par Interpol.

​Cette traque des flux financiers illicites, qu’il s’agisse de monnaie fiduciaire ou d’actifs virtuels, a été facilitée par l’utilisation du mécanisme de pointe I-GRIP (Système mondial d’intervention rapide en matière de paiements) d’Interpol, qui permet un gel quasi instantané des fonds frauduleux.

​Une forte mobilisation en Afrique : L’incroyable coup de filet en Eswatini

​L’Afrique a pris une part active à cette dynamique avec 22 pays engagés, dont 19 d’Afrique subsaharienne (notamment le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, le Nigéria et la République démocratique du Congo).

​L’un des succès les plus retentissants de cette mobilisation africaine s’est joué en Eswatini. Les forces de l’ordre locales y ont démantelé un réseau criminel d’une audace rare, spécialisé dans les jeux d’argent illégaux, le blanchiment et l’usurpation d’identité. Lors de cette opération, 82 personnes ont été interpellées et 240 appareils électroniques ont été saisis.

​Plus surprenant encore, les enquêteurs ont découvert une réplique parfaite d’un poste de police brésilien, entièrement équipée de faux uniformes, d’enseignes et de matériels factices. Les escrocs utilisaient ce décor lors d’appels vidéo pour se faire passer pour des agents de la police fédérale brésilienne, convainquant ainsi leurs victimes de transférer leurs économies vers des comptes dits « sécurisés ».

Face à la complexité des données informatiques saisies dans ce faux commissariat, Interpol a dû dépêcher une équipe d’appui opérationnel sur place pour prêter main-forte aux enquêteurs locaux.

​L’ingénierie sociale : une menace psychologique majeure

​L’ingénierie sociale regroupe des techniques de manipulation psychologique destinées à amener les victimes à divulguer des données confidentielles ou à effectuer des virements bancaires. Ces fraudes se déclinent sous de multiples formes : arnaques sentimentales, usurpations d’identité, compromissions de messageries professionnelles, escroqueries à l’investissement ou encore extorsions sexuelles.

​Tomonobu Kaya, directeur du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d’Interpol, a rappelé à l’occasion de ce bilan que ces réseaux criminels excellent dans l’exploitation des failles de la psychologie humaine. Il a averti que seule une coopération internationale ultra-renforcée et continue permettra de contenir efficacement cette menace financière rampante.