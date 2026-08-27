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Cuba maintient la rentrée scolaire du 1er septembre malgré la crise énergétique

Cuba maintiendra la rentrée scolaire du 1er septembre 2026 malgré les pénuries d’électricité, de carburant et les difficultés de transport qui compliquent l’organisation des cours pour les établissements et les familles.

Léon KABORÉ
Publié le à
Education
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Cuba maintient la rentrée scolaire du 1er septembre malgré la crise énergétique
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La reprise concerne à la fois l’enseignement général et les universités, que les autorités entendent rouvrir à la même date dans un contexte de contraintes matérielles persistantes sur l’île.

La ministre de l’Éducation, Naima Trujillo, a présenté cette rentrée comme un défi et annoncé des assouplissements sur l’uniforme scolaire ainsi que sur les horaires d’entrée et de sortie.

Ces aménagements doivent aider les écoles à composer avec les problèmes d’électricité, de carburant, de transport et de moyens matériels relevés pour les établissements et les familles.

Dans le supérieur, le ministère cubain de l’Éducation supérieure prévoit des cours en format semiprésentiel et à distance, tout en maintenant certaines séances en présentiel.

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