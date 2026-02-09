CS Sfaxien : Mohamed Trabelsi absent trois semaines

Lundi 9 février 2026, le Club Sportif Sfaxien a indiqué que Mohamed Trabelsi sera indisponible pour une période d’environ trois semaines. L’arrêt survient à la suite du match opposant le CS Sfaxien au Club Africain, disputé la veille sur la pelouse du stade Taïeb Mhiri.

Durant cette rencontre, le défenseur a souffert d’une luxation du coude gauche, une lésion qui a exigé une prise en charge immédiate sur le bord du terrain. Les soignants du club sont intervenus afin de stabiliser l’articulation et d’évaluer l’ampleur des dégâts avant d’établir un protocole de soins.

Les responsables sfaxiens précisent que cette blessure nécessite un arrêt temporaire des activités sportives. La période de trois semaines correspond au délai estimé pour permettre une récupération initiale suffisante avant d’envisager une reprise progressive des entraînements, en fonction de l’évolution clinique du joueur.

Suivi médical et reprise progressive