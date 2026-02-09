CS Sfaxien : Mohamed Trabelsi absent trois semaines
Lundi 9 février 2026, le Club Sportif Sfaxien a indiqué que Mohamed Trabelsi sera indisponible pour une période d’environ trois semaines. L’arrêt survient à la suite du match opposant le CS Sfaxien au Club Africain, disputé la veille sur la pelouse du stade Taïeb Mhiri.
Durant cette rencontre, le défenseur a souffert d’une luxation du coude gauche, une lésion qui a exigé une prise en charge immédiate sur le bord du terrain. Les soignants du club sont intervenus afin de stabiliser l’articulation et d’évaluer l’ampleur des dégâts avant d’établir un protocole de soins.
Les responsables sfaxiens précisent que cette blessure nécessite un arrêt temporaire des activités sportives. La période de trois semaines correspond au délai estimé pour permettre une récupération initiale suffisante avant d’envisager une reprise progressive des entraînements, en fonction de l’évolution clinique du joueur.
Suivi médical et reprise progressive
Le retour aux séances collectives se fera sous contrôle médical et pourra inclure des séances de rééducation et de physiothérapie pour restaurer la mobilité et la force du membre touché. Toute reprise d’effort sera modulée selon la réponse au traitement et l’absence de douleur ou d’instabilité, et le club communiquera les nouvelles évaluations au fur et à mesure de l’évolution.