CS Sfaxien – Club Africain : heure et chaînes TV du match de la LP1 (J20)

Dimanche 8 février 2026, le stade Taïeb Mhiri de Sfax sera le théâtre d’une affiche de la 20e journée de la Ligue 1 Pro tunisienne opposant le CS Sfaxien au Club Africain. Le coup d’envoi est fixé à 13h00 GMT, et les deux équipes viendront chercher des points importants dans la phase retour du championnat.

Les visiteurs occupent la première place du classement avec 41 unités, arrivant à Sfax sur la lancée d’un succès étroit 1-0 face au Club Athlétique Bizertin lors de la précédente journée. De leur côté, les Sfaxiens pointent au quatrième rang avec 35 points et espèrent réagir devant leur public après avoir été battus 1-0 par la JS El Omrane.

Au-delà de l’enjeu chiffré, cette rencontre oppose deux formations bien établies en haut du tableau, chacune désireuse de consolider sa position dans la course au titre ou aux places européennes. L’accueil du public et le facteur terrain pourraient jouer un rôle décisif dans le déroulement du match.

Diffusion