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Crystal Palace officialise l’arrivée en prêt d’Axel Disasi

Crystal Palace a officialisé mercredi 26 août 2026 l’arrivée en prêt d’Axel Disasi en provenance de Chelsea, une opération que les Blues présentent comme un prêt couvrant l’ensemble de la saison 2026/27.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Crystal Palace officialise l’arrivée en prêt d’Axel Disasi
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Le défenseur français enchaîne ainsi un troisième départ temporaire depuis son arrivée à Chelsea. Le club londonien rappelle qu’il avait déjà été prêté à Aston Villa en février 2025, puis à West Ham en février 2026.

Chelsea souligne aussi que Disasi avait rejoint le club depuis Monaco en août 2023 et qu’il y a disputé plus de 60 matches. Ce nouveau mouvement l’envoie cette fois à Selhurst Park, où Crystal Palace cherchera à renforcer son secteur défensif pour l’exercice à venir.

Axel Disasi a dit attendre avec impatience ses débuts sous ses nouvelles couleurs et sa découverte de Selhurst Park, où il ouvrira un nouveau chapitre après ses prêts successifs des deux dernières saisons.

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