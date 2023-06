Croatie: Luka Modric inculpé pour faux témoignage

Selon les informations de l’AFP, relayées par l’Équipe et Footmercato, Luka Modric et son compatriote Dejan Lovren ont été inculpés pour faux témoignage en Croatie.

Luka Modric et Dejan Lovren, tous deux internationaux croates, ont été inculpés une nouvelle fois pour de faux témoignages, selon des informations de l’AFP, relayées par l’Équipe et Footmercato, qui citent une source judiciaire. Cette affaire fait suite à un grand procès pour corruption qui avait secoué le football croate en 2017.

Déjà inculpés en 2018, Luka Modric, milieu de terrain du Real Madrid, et Dejan Lovren, défenseur de l’Olympique Lyonnais, sont cette fois-ci visés pour les témoignages qu’ils ont rendus lors du procès de l’ancien dirigeant du Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic, ainsi que de trois autres personnes, devant un tribunal à Osijek, en Croatie. Cette affaire concerne leurs contrats avec le club croate et leurs transferts respectifs vers Tottenham en 2008 pour Modric et vers Lyon en 2010 pour Lovren.

Il est important de rappeler que le « délit pénal de faux témoignage » est passible de peines allant de six mois à cinq ans de prison, conformément au code pénal croate. Cette nouvelle inculpation représente donc une étape supplémentaire dans cette affaire complexe qui secoue le monde du football croate depuis plusieurs années.

Les conséquences de cette situation judiciaire pourraient être importantes pour Luka Modric et Dejan Lovren, tant sur le plan sportif que personnel. En plus des éventuelles sanctions pénales, ces accusations pourraient également avoir un impact sur leur réputation et leur carrière. Il convient de souligner que les deux joueurs ont été acquittés par la suite pour leur première inculpation en 2018.

