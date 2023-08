Cristiano Ronaldo sans détour: « c’est le meilleur joueur de l’histoire du Barça »

Lors d’une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a désigné le meilleur joueur de l’histoire du Barça. Et l’attaquant portugais a cité son grand rival argentin Lionel Messi.

La réponse du Portugais pourrait surprendre beaucoup de monde, si on évoque la rivalité de près de deux décennies entre les deux joueurs. Cristiano Ronaldo a désigné Lionel Messi comme le meilleur de l’histoire du Barça. Dans un entretien accordé au journaliste britannique Piers Morgan, le quintuple Ballon d’Or a confié que le capitaine de l’Albicéleste est le joueur des Blaugranas qui l’a le plus impressionné lors de son passage en Liga.

« Est-ce que (Lionel Messi) est le meilleur joueur de football que j’ai jamais vu ? Probablement oui », a répondu CR7 lors de sa conversation avec Piers Morgan. Cristiano Ronaldo a confirmé que Lionel Messi est le meilleur joueur de football qu’il ait jamais vu, et Lionel Messi a admis qu’il aurait souhaité que leurs affrontements directs durent plus longtemps lors des Clásicos entre le Real Madrid et le Barça.

Messi, qui a rejoint l’Inter Miami cet été, avait la possibilité de rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Le club d’Al-Hilal était proche de signer le champion du monde argentin, qui a préféré rejoindre la MLS.

